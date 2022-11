Szabó Ádám két hónapja ismét párkapcsolatban él, az első fotót barátnőjéről pár hete posztolta, és most itt egy újabb kép.

Szabó Ádám legismertebb, a nyilvánosság előtt is felvállalt kapcsolata Tóth Andival volt, ám a párosnak nem sikerült békében elválniuk. Azóta a zenész már egyszer párra talált, de annak a kapcsolatnak is vége lett, ám sokáig nem kellett egyedül búslakodnia, ismét rátalált a szerelem. Jenniferrel már együtt is élnek a zenész szüleinél.

A fiatalok most az ágyból posztoltak, megmutatták, hogy romantikáznak. A kommentelők azonban szkeptikusak az új szerelmet illetően, többen jelezték a kép alatt, hogy szerintük ez a kapcsolat sem fog soká tartani.