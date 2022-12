Láthattuk már szexi fürdőruhában a plus size modellt, azelőtt pedig egészen másként csupaszította le magát, ugyanis akkor smink nélküli fotót tett közzé, a rajongói pedig azért a képért is odavoltak.

Ezúttal egy medencéből jelentkezett be Diána, ám most nem egyedül, hanem egy férfi társaságában. Az úriember arcát azonban nem lehet látni, mivel ő valami egészen mással van elfoglalva, mint a fotózás: a plus size modell hatalmas popsijában van teljesen elveszve, amin gondolom, senki nem csodálkozik.