Karácsonyi fotót posztolt Geszler Dorottya az Instára, nem is akármilyet. Egy meleg takaróval fedett, karácsonyi díszekbe öltözött hintán fejjel lefelé lógva kapták lencsevégre a műsorvezetőt.

De nem ez az egyetlen fotó, melyen a szexi celeb lenge öltözékben kápráztatja el követőit.

Egy másik karácsonyi tematikájú fotón csupán fölülre vett ruhát a Konyhafőnök VIP versenyzője, így megmutatva formás combjait.

A két kép közé befért egy nyári emlék is, melyen bikiniben csodálhatják meg rajongói a tévés szereplések mellett Pilates-oktatóként is tevékenykedő Geszler Dorottya 52 évesen is kifogástalan alakját.

A rajongói dicséret nem maradt el, a kommentelők csodálatosnak, gyönyörűnek, elképesztőnek tartják a tévést.