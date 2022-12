A szakértő kifejtette, hogy mivel Harry vérvonalát tekintve örökre herceg marad, sok mindent nem tehet ellene a családja, ám az jogukban áll, hogy minden kapcsolatot megszüntessenek vele és Meghan Markle-lel.

Valószínűleg nem hívják majd meg őket a koronázási szertartásra jövő májusban, amennyiben tovább folytatják a sárdobálást. Az azonban szinte biztos, hogy nem adnak ki hivatalos nyilatkozatot, ha esetleg támadás éri őket a dokumentumsorozaton keresztül. Nem állna érdekükben reagálni a vádakra – mondta Fitzwilliams.

A Harry & Meghan című szériát egyébként már most rengeteg kritika érte: a The Sun újságírói felfedték, hogy több, a trailerekben használt felvétel nem is az ő életüket mutatja be, az egyik például egy Harry Potter-filmpremieren készült évekkel azelőtt, hogy ők megismerkedtek – írja a napilap weboldala.