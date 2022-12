"Nagyon nehéz volt beismerni, de túl korán vetettem magam újra munkába. Alex babám még anyatejes. Sokszor felébred este és éjjel, s persze kell neki a jelenlétem. Patrik pedig most lett első osztályos, természetes, hogy ő is nagyon igényli a figyelmem, így bármennyire nehéz is volt, de be kellett látnom, hogy nekem teljes értékűen mellettük van most a helyem" - mondta Anikó, aki a ma esti ValóVilág összefoglalóban látható ebben az évadban utoljára a képernyőn.





A ValóVilág készítői és stábja támogatja Anikót a döntésében, és remélik, hogy fognak még a jövőben együtt dolgozni.