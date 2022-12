Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Érdekes tapasztalások segítik vasárnap, hogy másképp gondolkodj valamilyen fontos témáról, mint korábban. Érdemes másokkal is megosztani a tapasztalatokat, az élményeket, mert a beszélgetés során új értelmet nyernek az események...

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Csodálatos nap áll előtted, minden ügyedben kedvező fordulat várható. Nem valószínű, hogy a szádba fog repülni a sült galamb, de még a rossz is jó fordulatot vehet. Meg kell tanulnod másként értékelni a dolgokat.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Nagyon elégedett lehetsz kedden magaddal: minden úgy alakul, ahogy remélted és vártad. Ám a barátokat sem kellene elhanyagolnod a feladatok mellett. Még akkor sem, ha az egyikőjük nem viselkedett túlságosan szépen a közelmúltban... Gondolj a szép napokra vele kapcsolatban!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A szokásosnál is érzékenyebb lehetsz hétfőn, de ezzel együtt az intuíciód is erősebb. Munkahelyeden talán jobb, ha egyedül dolgozol, így legalább nem veszed át a többiek rezgését. Társaság helyett este is inkább elvonulásra, szemlélődésre szólítanak az égiek.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Tudatosítanod kellene magadban, hogy a téged ért támadásra hajlamos vagy azonnal dühödten reagálni. Ez persze érthető, de vedd figyelembe, nem biztos, hogy szándékosan akar bántani, megszólni a másik. Reagálj hétfőn higgadtan, és vita helyett kezdeményezz tisztázó beszélgetést!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Olyasmiken tépelődsz, amin már rég túl kellett volna tenned magad. Ha ezzel most felhagysz, még nagyon jó napod lehet. A sors is bizonyítja, hogy néha csak egyszerűen el kell engedni azokat a dolgokat, amiket nem tudsz megoldani - írja az Astronet.

