Lissák Laura és korábbi táncpartnere a Dancing with the Starsban bokszedzésen jártak, amit Laura testvére tartott.

Vavra Bencéről már a tavalyi Sztárban Sztár alatt kiderült, hogy nemcsak fantasztikus, de nagyon sokoldalú énekes, idén pedig a Dancing with the Starsban mutatta meg, hogy a táncban is tehetséges.

Nemrég Lissák Laurával elmentek egy bokszedzésre, amit nem más, mint Laura testvére, Ádám tartott. A páros már a műsor alatt szoros barátságot kötött, így nem is meglepő, hogy továbbra sem engedik el egymás kezét.

Bence a fotó alatt viccesen megjegyezte, hogy inkább az edzés előtt teszi ki a képet, amíg még tudja mozgatni a kezeit. Emellett arról is biztosította a követőit, hogy egy rövid regenerálódási idő után folytatni fogja a tréninget.