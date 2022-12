A bolygók szerint lesz, akinek komoly döntéseket kell hoznia csütörtökön, de lesznek olyanok is, akik a munkára, az aktuális feladatokra helyezik a fókuszt. A Szűz Hold segít a megfontolt és józan döntésekben.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Csütörtökön még ballépésnek ítélheted meg egy döntésedet, ám rövidesen kiderül, hogy nagyon is jól cselekedtél. Nem várt hozadéka van ugyanis egy múltbeli lépésének, és ezzel nagyban változtathatsz a sorsodon. Érdemes a jobbik oldalt nézni!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A szerencse ugyan melletted áll, ám mégsem pottyan csak úgy szimplán az öledbe, amit szeretnél. Valami módon ki kell csikarnod azt. Ha nem teszed meg, megteszi más helyetted, de elúszik a lehetőség. Erre gondolj egész nap! Mutasd meg az erődet!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Szűz Hold segítségével jobban összpontosítasz csütörtökön a feladatokra, mint az elmúlt napokban. Ez a fókuszálás kell ahhoz, hogy eredményes lehess az ügyeidben. Szükség is van rá, hogy haladj, mert az év végi hajrá téged sem kímél...

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ha túl sokáig hezitálsz egy döntésen, könnyen elveszítheted az adódó lehetőséget. Csütörtökön tehát nagyon fontos, hogy jók legyenek a reflexeid: felismerd a lehetőségeket, és azonnal tudj is megfelelő döntést hozni. Menni fog, higgy magadban!

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Úgy képzeled el a társasági életet, hogy mindenki téged csodál. A helyzet az, hogy most inkább neked kell a csodálók közé beállnod. Akár még odáig is elmehetsz, hogy az egyik ellenségének gratulálsz. Jó taktikai érzékre vall ez!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A Hold csütörtökön a Szűz jegyébe lép, és a praktikus dolgok felé irányítja a figyelmedet. Nagyon ügyesen szervezel és intézel mindent egész nap. Ráadásul még önzetlen módon is teszed, másokat is segítesz, másokkal is törődsz. Nagyszerű!

