A nézők betekintést nyerhettek abba, hogy zajlik egy baba-mama torna, illetve meghallgathatták, miként vélekedik Rogán-Gaál az anyaságról.

Mindenkinek receptre írnám 35 felett a kisbabát, nekem nagyon különleges élmény most babázni. Minden percét másképp élvezem ki, mint fiatalon. Annak is megvolt a szépsége, de azt hiszem, ez egy még különlegesebb helyzet most – idézte a háromgyermekes édesanya szavait a 24.hu.