SJP és férje, Matthew Broderick vasárnap a Some Like It Hot című Broadway-darab világpremierjén járt, ahová gyerekeik is velük tartottak. James, Marion és Tabitha visszafogott eleganciával tündököltek a vörös szőnyegen: míg a fiatalember stílusos öltönyben pózolt, a lányok kissé összeöltöztek és alkalmi ruhájuk fölé egy-egy öv nélküli virágos kimonót húztak.

A Szex és New York sztárja szokás szerint kitett magáért: szemszínét csodásan kiemelte sötétkék ruhája, melyet fehér szövetkabáttal és gyöngysorral kombinált.