Pörög ezerrel Janza Kata, tele van energiával, huszonévesek megirigyelhetnék azt a lendületet, amivel éli az életét. Gyermekei is alig bírjűk lekövetni a tempót, amivel édesanyjuk él.

Samu és Janka, Kata gyermekei próbáljá tartani a lépést, és részt venni az ünnepi készülődésben is, ám nemcsak ők segítik a színésznőt, hanem új párja is.

Sokat róla ugyan nem árult el Janza Kata, de annyit azért elárult a a Reggeli műsorvezetőinek és így a nézőinek is, hogy most még friss a kapcsolat, de amikor már bátran beszél a most még friss kapcsolatáról, beavat mindenkit a részletekbe. Anniyt azért elmondott, megköszönve a közönség és a nézők állandó szeretetét, hogy nagyon boldog és "jó arra ébredni minden reggel, hogy az ember jól van".

A színésznő azt is elmondta, hogy nemcsak karácsonykor, de akkor is ott ülnek a kanapéján a gyermekei édesapukái is, és ő olyankor a legboldogabb, amikor együtt van az egész mozaikcsalád.