Janza Kata szinte teljesen megváltozott. A szakítás óta megszabadult a plusz kilóktól, bátrabb és magabiztosabb lett a színpadon és úgy tűnik, a magánélete is újra sínre került.

Az Operettszínház színésznője, Janza Kata és Pesák Ádám idén áprilisban jelentették be, hogy véget ért a kapcsolatuk. Kettejük viszonya nem alakult zökkenőmentesen, ugyanis korábban már olvashattunk a szakításukról, de akkor sikerült rendezniük a nézeteltéréseket. Most viszont végleges a válás, sőt egyes hírek szerint Ádám már tavaly karácsonykor elköltözött Katától.

A színésznőnek sikerült talpra állnia, sőt jobb formában van, mint egykoron. Megszabadult a súlyfeleslegtől, emiatt pedig nemcsak bátrabban lép a közönség elé, de jobban is bírja szuflával. A Blikk úgy tudja, Kata életében ismét fontos szerephez jut a szerelem, ám ezt egyelőre nem akarta sem megerősíteni, sem cáfolni.

Abszolút nyitott vagyok az ismerkedésre, én szeretek a boldogság állapotában lenni, és keresem is azt. Volna most is mit mesélnem a magánéletemről, de szeretném egyelőre megtartani magamnak. Majd akkor beszélek erről bővebben, ha már úgy érzem, kikívánkozik belőlem. Ennek még nem jött el az ideje

– mesélte a lapnak Janza Kata.