Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A családod, a szeretteid voltak eddig is a legfontosabbak az életedben, de most igazán rájuk is tudsz koncentrálni. Aranyvasárnap minden lehetőséget meg kell ragadnod, hogy ezt kifejezésre is juttasd. Ma is egy közös programot szervezett a párod: a részvétel kötelező.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Te nem ismered a lehetetlent, most is azt nézed, hogy milyen problémát hogyan lehet megoldani. Akkor is, ha az nem a te személyes ügyed. A segítség szép dolog ugyan, de a kéretlen segítséget nem mindig köszönik meg.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Végre érezheted, amit már régen: harmónia vesz körül. Ezt elsősorban annak köszönheted, hogy belső békédet meglelve magabiztossá és határozottá váltál. Már tudod, mit akarsz, és ez segít abban, hogy el is érd azt.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A legjobb, ha vasárnapra nem tervezel semmit. Ami történik, azt úgysem tudnád semmilyen előre eltervezett programmal felülmúlni. Persze, ez nem jelenti azt, hogy ne mozdulj ki az otthonodból. Az élet kint van!

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

A Vénusz mostanság simulékonyabbá, kedvesebbé tesz. Ha ráadásul most nem azt mérlegeled, mit kapsz a másiktól, hanem megpróbálsz önzetlenül adni, megismerheted az annyira keresett boldogságot.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ne hidd azt, hogy egy-egy sarkonfordulással máris magad mögött vagy képes hagyni a múltat. Sajnos a dolog nem ilyen egyszerű. A helyzet az, hogy mind magunkkal hordozzuk még a szüleink és nagyszüleink múltját is. Ennek megértése az első lépés - írja az Astronet.

