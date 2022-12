Az asztrológia szerint minden esztendőnek megvan a maga uralkodó bolygója. 2023 a Mars éve, ami hatalmas energiákat hív életre. A Mars az ego, a férfi princípium, a bennünk rejlő potenciál, a tetterő bolygója. Agresszív késztetéseinket is jelzi. Civilizációs fejlődésünk során ezek az erők kifinomodtak, ahogy az életünk javult, az elv, az ösztön azonban megmaradt. A Mars energiája közrejátszik abban, hogy érvényesülhessünk, kibontakoztathassuk lényünket, megvalósítsuk önmagunkat.

Fel kell lépnünk érdekeink védelmében, győznünk kell, és meg kell tartanunk az így megszerzett pozíciónkat, az elsőnek, az erősebbnek kell lennünk – ez a Mars késztetése. A Mars ereje a hódítókat, a harcosokat, a vezetőket, a sportolókat segíti.

A Mars persze nemcsak az erő és a bátorság áldását hozza el, hanem a nyílt agressziót is, amely lerombolja a közösség szellemét az emberek között, és még több háborús konfliktust hozhat. A Mars a Tűz bolygója, szárazságot és erdőtüzek is jelezhet. A Mars-évek mindig is izzó hőséget hoznak...

Bátorság, tetterő



Ebben az évben megerősödhetünk, bátrabbak, elszántabbak lehetünk, a 2023-os év a legjobbat hozhatja ki belőlünk – feltéve, hogy képesek vagyunk jó célok irányába becsatornázni ezeket a hatalmas energiákat. Ha eddig bizonytalanok voltunk, ha kételkedtünk önmagunkban, most a kezünkbe vehetjük az életünket, és magunk is csodálkozni fogunk, hogy mi minden sikerülhet. A Mars hajt előre bennünket, a következő évben csak rajtunk áll, hogy a dolgokat halogatjuk, hogy tétovázunk, habozunk, vagy véget vetünk ennek, és cselekedni fogunk.

A Mars hatására testi szinten is legyőzhetjük, amivel régóta küzdünk. Erősebbé tesz, könnyebben kigyógyulunk a krónikus, elhúzódó nyavalyákból.

A szenvedély bolygója



2023 minden vonatkozásban szenvedélyes lesz. A Mars az erotikát is szítja, szokatlan szexuális energiát lobbant lángra. Ráadásul ugyanazzal a szenvedéllyel, amivel szeretünk, fogunk veszekedni is. Különösen a férfiak, akikre még erősebben hat a Mars, mint a nőkre.

A Mars makaccsá is teszi az embereket. Több olyan emberrel is találkozunk, aki szokatlan nyíltsággal és egyenességgel képviseli a véleményét, ugyanakkor sértően és abszolút kíméletlenül. A Mars kikapcsolja a jó modort. Értékelendő, hogy nem játsszuk meg magunkat, de emiatt nagy a hajlandóság a konfliktusokra és az agresszióra.

Türelmetlenek lehetünk, forrófejűek, időnként gátlástalanok, és az önpusztító tendenciák is felerősödhetnek. Rajtunk múlik, hogy Mars erejét helyes irányba kormányozzuk! Megerősíthet minket, de gyengíthet is, kiszolgáltatva érzelmeinknek.

Forrás: Astronet