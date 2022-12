A balkáni Nostradamus névre keresztelt néhai médium jóslatai már számtalan alkalommal bejöttek. Megjósolta többek között Diana hercegnő halálát, a csernobili atomkatasztrófát és a szeptember 11-i merényleteket is.

2023-ra azt jósolta, hogy ez lesz az az év, amikor többször is biofegyvert vetnek be a nagyhatalmak, továbbá arra figyelmeztet, hogy a Földnek 2023-ban félelmetes napviharral kell megküzdenie. Ez kiütheti az elektromos hálózatokat, a műholdas kommunikációt és még az internetet is. Emellett a jós úgy számol, hogy a Föld keringési pályáján változás fog bekövetkezni, ami a környezet pusztító változásához vezethet - írja a Daily Mail.