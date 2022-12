Bár nemrég aggasztó dolgokat jelentett ki magánéletével kapcsolatban – azt állította, valószínűleg már sosem lesz boldog –, a közösségi profiljai egészen másról árulkodnak.

Nemrég például megmutatta, mennyit változott az arca a lelkiismeretes ápolási rutinnak és a minőségi termékeknek köszönhetően.