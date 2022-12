Dénesék jelenleg sok más családhoz hasonlóan gőzerővel készülnek a karácsonyra, ezen a héten már csak azzal foglalkoznak, hogy kellőképpen ráhangolódjanak a szentestére és az azt követő napokra.

A híresség arról is mesélt a Borsnak, hogy szülőként milyen eszközöket vet be annak érdekében, hogy a nagy ünnepi hajrában is megmaradjon a családi béke.

A kislányunk, Panna négyéves, neki még a Jézuska hozza az ajándékot. Épp most írt levelet neki. Mivel szépen ebédelt, írhatott kívánságlistát, a Jézuska pedig ebből válogathat, mit hozzon majd.

A Jézuska és a Télapó ilyenkor jó fegyver a nevelésben, hiszen ők mindent látnak. Henivel, a feleségemmel váltogatjuk a szerepeket, hogy éppen ki a szigorúbb és ki az elnézőbb. Panna tökéletesen rá is érez, hogy kinél van éppen több esélye" – árulta el nevetve az énekes, aki idén nyáron, kilenc év után vette feleségül szerelmét.