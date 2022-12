Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Nagyon izgatott vagy, talán aludni is alig tudsz. Végre elérkezett a Szenteste napja! Ne aggodalmaskodj, minden remekül fog sikerülni. Segítő fényszögek mutatják, hogy minden a legnagyobb rendben. A szeretet és az elmélyülés ideje a mai nap.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Egész nap sütsz-főzöl, sok finomsággal készülsz a ma estére. Te nagyon értesz az ízekhez, illatokhoz, mindenhez, ami az érzékeknek kellemes, kényeztető. Akár szűk családi körben, akár tágabb rokonságban ünnepelsz, biztosan mindenkit elkápráztatsz a főztöddeel.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Valószínűleg még mára is maradt pár elintéznivaló, de semmi vészes, és mindet sikerül – ha az utolsó percben is – beszerezni. Azért arra is gondolj, hogy nem lenne jó szinte beesni a karácsonyfa alá, hagyj magadnak egy kis időt a ráhangolódásra is.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Mindenkinek fontos a család, de neked különösképpen az jelenti az örömöt, ha gondoskodhatsz valakiről. Ma azonban nemcsak adsz, hanem kapsz is: sok figyelmet, törődést, kedvességet. Igazán hálás lehetsz mindazért, ami körbevesz.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Délelőtt még kapkodsz, de aztán később igazán átjárja a szívedet a karácsony hangulata. Ma a szeretet és a béke ünnepe van: örülj annak, ami jó, feledd a rosszat! Nagyon szép élmények érnek ma kora délutántól.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ma végre aludj addig, ameddig csak a kedved tartja, és ne hagyd, hogy ebben bárki is megakadályozzon. A sütés-főzés megvár, de akkor tudod igazán élvezni az ünnepet, ha kipihened magad. Ma valamilyen extra meglepetésre is számíthatsz.

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide.