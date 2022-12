A tél közepén járunk és legyünk bármennyire is a jeges italok szerelmesei, ilyenkor bizony a legtöbbünknek egy forró tea esik a legjobban. A gyümölcsös zöld- és fekete változatok mellett azonban érdemes gyógyteákat is beiktatni a napjainkba, közülük sok kiváló ízű és egészséges is.

Két típusú ember létezik: van, aki a legkisebb megfázásnál rögtön a gyógyszerhez nyúl, más igyekszik kemikáliák nélkül átvészelni a torokfájós, orrfolyós napokat. Tény, hogy vannak esetek, amikor a gyógyszer elengedhetetlen, de ha csak enyhe tüneteid vannak, számos olyan gyógyteát fogyaszthatsz, amelyektől jobb lesz a közérzeted.

Persze, ha nem vagy beteg, a gyógyteák akkor is ajánlottak; vannak, amelyek energiával töltenek fel, frissítenek, mások a vérkeringésünkre vagy az alvásminőségünkre vannak pozitív hatással. Fontos, hogy mindig olvasd el az adagolásukat, és annak megfelelően fogyaszd őket.

Nézzük is a legnépszerűbbeket!

Borsmentatea

A mentatea az egyik legfinomabb gyógytea, amelynek élénkítő, frissítő hatása van.Ha reggel a kávét favorizálod, a nap második felében édemes inkább a mentához nyúlni. De nem ez az egyetlen előnye, ugyanis a különböző légúti megbetegedéseknek is kiváló ellenszere: köhögés, torokgyulladás esetén naponta többször is elkortyolhatunk belőle egy csészével. A borsmenta rengeteg C-vitamint, mangánt és rezet tartalmaz, emellett vírusölő és görcsoldó hatású is.

Kakukkfűtea

A kakukkfűtea keveseknek tartozik a kedvencei közé különösen erőteljes íze miatt. Ha naponta nem is fogyasztjuk, heti 1-2 alkalommal érdemes beillesztenünk, ugyanis immunerősítő, fertőtlenítő hatású és javítja a vérkeringést, de depresszióra, krónikus fáradtságra is ajánlják. Köhögés és gyulladás esetén is alkalmazható, de orrdugulás esetén inhalálni is lehet vele.

Citromfűtea

Feszültség, stressz, alvászavarok esetén szuper választás a kellemes ízű citromfűtea, ami már a népi gyógyászatban is idegerősítő és nyugtató hatásáról volt ismert. Emésztési zavarokra is ajánlott, puffadásos panaszok esetén is alkalmazható.

Csalántea

A csalán a legnagyobb múltú és talán az egyik legrégebb óta ismert gyógynövényünk. Nem csupán véd a légúti megbetegedésektől, de az idegrendszerre is jó hatása van, sőt, remek zsírégető, ezért a fogyókúrázók is nagy hasznát vehetik. A csalán a szépségápolásban és a reumatikus panaszok enyhítésében is verhetetlen növény, amelyről itt irtunk.

Hársfatea

Azok, akik általában nem fogyasztanak gyógyteát, egyet biztosan ismernek, és az a hársfatea, amely a meghűléses betegségek, a torokgyulladás és a köhögés ellen is igazi csodaszer: mézzel isteni finom ital nyerhető belőle. A népi gyógyászatban idegerősítő és vértisztító hatását is számon tartják. Ha bővebben is olvasnál a hársfatea pozitív egészségügyi hatásairól, ide kattints!

Gyömbértea

A gyömbért Távol-Keleten évezredek óta használják orvosságként, sőt a lélek erősítőjeként, az intelligencia fokozójaként is számon tartották. Az immunrendszert is erősíti, így érdemes akkor is iszogatni, amikor egészségesek vagyunk. De az influenza és a nátha legyőzésében is rengeteget segít. Méregtelenítő és emésztést serkentő hatása is ismert. Vágj belőle néhány szeletet, vagy akár reszelheted is sajtreszelőn, így a rostját is meg tudod inni. Néhány percig hagyd állni a forró vízben, majd kortyolgatva fogyaszd. További jótékony hatásairól és felhasználási módjairól az alábbi cikkünkben olvashatsz.