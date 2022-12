Kim Wilde popénekesnő a közösségi oldalán jelentette be: külön utakon folytatják tovább Hal Fowlerrel.

A 62 éves zenei legenda és a színész a Tommy című musical-ben dolgozott először együtt, ott szerettek egymásba. 1996-ban házasodtak össze, majd két gyermekük született: a most 23 éves Harry és a 21 esztendős Rose.

A pár már tavaly úgy döntött, mindkettejüknek jobb lenne külön, most közös poszttal jelentették be, hogy hivatalosan is véget ért a házasságuk.