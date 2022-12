A villában sosem unalmas az élet, Piros végre rávette magát, és elmondta eddig titkolt érzelmeit Barnának.

"Elkezdődött bennem valami, ezért is akartam lezárni. De amikor a párbaj előtt volt képed megcsókolni, amúgy az oda illő volt, csak utána nem tudom, miért közeledtél felém úgy. És az újraindította... Miért kellett megcsókolni többször? Ezek a h*lye pics*k húzzák állandóan az agyamat. Most, hogy Anita elment, most ők csinálják. Nagyon szuper, hiszen két olyan ember, akiket a legközelebb érzek magamhoz. És te belemész ezekbe a játékokba, ami ugyanúgy sz*r" – idézi Piros fejtegetését a Blikk. Barna ezek után megkérdezte Pirost, hogy valójában mi a problémája vele.

"Zavarod a játékom, zavarod a létem, belemész ilyen f*sz féltékenységi izékbe. Meg hogy te nem nyúltál Renihez, csak ő hozzád. Két ember kell hozzá. Én kapom a kib*szott sarat az első pillanattól kezdve, hogy ebbe a sz*r, tetves nem tudom, mibe beléptem. Szerinted én nem fáradok el minden egyes kib*szott nap ebbe? Elegem van mindenkiből" – akadt ki Piros az RTL műsorában.

Barna szerint azonban emberileg hatalmas lépés volt Pirostól, hogy végre bevallotta, mit érez iránta, azt azonban nem érti, miért haragszik rá a lány.

