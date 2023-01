Tudom én, hogy nem vagyok öreg, és ha belenézek a tükörbe, nem is azt látom, hogy egy hajlott hátú, ráncos emberke néz vissza rám, de akkor is, ez az utolsó évem az ötven előtt és ez megijeszt. Eleve nem rajongok a születésnapokért, már ha a sajátomról van szó, de most különösen rossz a kedvem. Sőt, utálom... – mondta a Borsnak Győzi, akit felesége, Bea asszony vigasztalt nagy bánatában.

Győzi már csak ilyen, de én, vagyis mi már megszoktuk, hogy nem a születésnapja az év legvidámabb napja a családban. Én mondom neki, hogy nincs ezzel semmi baj, hiszen jó néhány évet letagadhatna és a kis lelke is egy kamaszé, de... Na, mindegy is! Este tartunk egy családi vacsorát és szerintem addigra megbékél a megváltoztathatatlannal. Ha pedig nem, akkor majd holnap... "– tette hozzá Gáspár Bea.