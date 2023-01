Hajmásy Péter és Nádai Anikó tudatosan készült arra, hogy közös gyermekük születése után is legyen elég idejük egymásra.

"Még mielőtt Ani terhes lett, eldöntöttem, ha lesz közös gyermekünk, akkor is szakítunk időt arra, hogy a párkapcsolatunkat is ápoljuk. A gyerekek akkor lesznek kiegyensúlyozottak, boldogok, ha azt látják, hogy a szüleik is szeretik egymást. Ezért viszont tenni kell" - magyarázta a Blikknek az apuka, aki elárulta, hogy hogy minden második héten egy estét kettesben töltenek Anikóval, havonta egyszer pedig elszöknek egy éjszakára valahová romantikázni.

"Mi izgatottan várunk minden ilyen alkalmat, amikre készülünk is. Felöltözünk csinosan, mert tetszeni akarunk a másiknak.Határozottan mondhatom, hogy a pici születése után is megmaradt közöttünk a szerelem, és nemcsak anyaként, de nőként is odavagyok Aniért.Nagyon hálás vagyok neki, amiért megajándékozott egy gyermekkel. Imádok apa lenni, az első perctől kezdve mindenből kiveszem a részem, és bármit megteszek érte. Szeretném, ha Alex ugyanúgy kötődne hozzám, mint az édesanyjához, és azt gondolom, ez meg is van közöttünk"