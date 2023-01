A szürkésfehér skót lógófülű macska, aki Olivia Benson névre hallgat, Taylor egyik kedvenc sorozatkaraktere után kapta a nevét. Az énekesnő ugyanis nagyon tiszteli a Mariska Hargitay által alakított nyomozót az Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztály című sorozatban.

A kétségkívül gyönyörű, jól táplált állat a sztár több klipjében is feltűnt: szerepelt a Blank Space és a Me! című számokhoz készített videókban, valamint több reklámban is, köztük egy népszerű diétás üdítőital hirdetésében 2014-ben – írja a New York Post.