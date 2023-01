A Retro Rádió műsorvezetője, Nyerges Izabella tizenhat kemoterápiás kezelés után, november 25-én esett túl a maszektómián, vagyis leműtötték a melleit. Lelkileg, és fizikailag is megviselte a beavatkozás, de pozitívan tekint a jövőbe.

A műsorvezetőnél 2021. decemberében diagnosztizálták a mellrák legagresszívabb típusát. A vizsgálatok után azonnal elkezdte a kemoterápiás kezelést, amit november végén követett a masztektómia.

Izabella a Blikknek beszélt arról, hogy keményebb volt ez a szituáció, mint gondolta. Nagyon erős fájdalmai voltak, három napig arra is képtelen volt arra, hogy egyedül felüljön az ágyban, és három hétig lábadozott otthon. A helyzete azonban most már napról napra javul, hála a gyógytornának, a varratok kiszedése után pedig egy komolyabb rehabilitáció is vár rá. Izabella azt mondja, minden szenvedés megérte, hiszen úgy tűnik, jelenleg nincs rákos sejt a szervezetében.

"Amikor először megláttam magam a tükörben a melleim nélkül, az sokkoló volt, nagyon sírtam. A lábadozási idő is megviselt, de végig azt tudatosítottam magamban, hogy ez csak egy átmeneti állapot, és minden az egészségem érdekében történik. Úgy tekintek magamra, mint egy hernyó, aki idővel pillangóvá változik. Amikor pedig megjött az ünnepek előtt a szövettan eredménye – ami jó lett, így semmilyen utókezelésre nincs szükségem –, minden rossz érzésem, emlékem elszállt. Nagyon boldog voltam, ez volt életem legszebb karácsonyi ajándéka. Már parókát sem kell hordanom, elkezdett visszanőni a hajam, amit nagyon jó érzés látni és megfogni" – mondta.

Az viszont még hosszú idő, mire a Retro Rádió műsorvezetője teljesen felépül. A műtét során ballonokat ültettek Izabella mellkasába, amelyeket rendszeres időközönként töltenek, így tágítva a szöveteket. 3-4 hónap múlva elérik azt az állapotot, amikor a rádiós plasztikai sebész segítségével visszakaphatja a kebleit.

"Szeretném az idei évet már úgy élni, hogy ne minden a betegségemről szóljon. Ebben sokat segít a munkám, rengeteg erőt merítek belőle. A műtét után december 19-én tértem vissza dolgozni, és végigvittem az ünnepi időszakot, ezzel is meghálálva a kollégáimnak a sok helyettesítést, megértést és segítséget. A hallgatók felém irányuló szeretetét és támogatását sem tudom elégszer megköszönni. Úgy érzem, azzal, hogy kiálltam a történetemmel, elértem a célom. Rengetegen írnak a sorstársak közül, akik belőlem merítettek erőt, és olyan nők is, akik eddig hanyagolták a szűrővizsgálatokat, de most elmentek. Ezért megérte vállalni a betegségem" – tette hozzá.