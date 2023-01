Balla Riana Emma még csak 11 éves, de már most több nemzetközi díjat bezsebelt. A kislány színészként, énekesként és forgatókönyvíróként is óriási sikereket ér el.

Balla Riana Emma 7 éves kora óta több mint 80 versenyen vett már részt a zene-, a film- és a színházművészet műfajaiban. A Metropolnak arról beszélt, hogy már egészen kicsi kora óta szeret szerepelni, mégsem szeretné, ha bármi az ölébe hullana.

Balla Riana Emma játszott már a Miskolci Nemzeti Színházban és a Budapesti Operettszínházban is. Szerepelt továbbá a The Alienist – Angel of Darkness és a Jack Ryan amerikai sorozatokban, a Defekt játékfilmben, a Borderlands amerikai mozifilmben és a Frightime, a Curtis élete, a Cinquecento jövője, az Arkangyal egyes, A Hetedik napon és a Rianás című filmekben is.

Ezidáig több mint 20 nemzetközi díjat kapott, tavaly például a Best Actor & Director Awards a legjobb gyerekszínésznek választotta, és Platina díjjal tüntette ki. Nemcsak New Yorkban zsebelt be díjat, de kitüntették Chicagóból, Hollywoodból, Kanadából, Párizsból, Svédországból és Indiából is.

Ha ez nem lenne elég, számtalan hírességgel dolgozott együtt, olyanokkal, mint Jamie Lee Curtis, Cate Blanchett, Haley Benett, Luke Evans, Dakota Fanning, Daniel Brühl és Nina Hoss.

"Jamie Lee Curtissel is forgattam együtt és tényleg egy varázslatos színésznő. Nagyon-nagyon kedves, én nagyon megkedveltem és kaptam is tőle egy névre szóló ajándékot, egy túlélőkést, ugye a filmhez illően."

A 11 éves kislány óriási alázattal készül szerepeire, és figyelemmel követi a legnépszerűbb amerikai sorozatokat, amelyekben a színészi játékot is tanulmányozza. Legújabb kisjátékfilmje a Rianás, melynek történetét és forgatókönyvét is ő maga írta.