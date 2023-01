Harry herceg Anderson Coopernek adott szókimondó hatvanperces interjút. A herceg több erős állítást is megfogalmazott a CBS-en adásba kerülő beszélgetésben, többek között elárulta, hogy nem szimpatizál Kamilla királynéval, hogy egy ideje nem beszél sem az apjával, sem a bátyjával, és azt, hogy a hercegi rangját nem akarja visszaadni.

Egy ilyen interjúnál azonban felmerül a kérdés, hogy a Buckingham-palotának volt-e beleszólása abba, hogy mi hangzik el az interjún. A CBS munkatársai állítólag megkeresték a palota sajtócsapatát, hogy nyilatkozzanak, ők azonban ezt csak azzal a feltétellel tették volna meg, ha előtte megnézhetik, mi látható az elkészült interjúban.

Ez viszont nem történt meg, mivel Cooper szerint ez egy olyan dolog, amit sosem engednének meg - írja a New York Post.

Annak ellenére, hogy hivatalosan még nem jelent meg Harry herceg könyve, már most jó néhány részlet napvilágot látott a memoárból. Többek között arra is utalt, mi okozta valójában édesanyja halálát, és Vilmosról is elárult néhány mocskos titkot.