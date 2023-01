Tóth Andi is látható lesz a TV2 új sorozatában, a Hazatalálszban. Az énekesnő nem tagadja, hogy a sorozat forgatása alaposan próbára tette őt testileg és lelkileg.

Tóth Andi a Hazatalálsz című sorozatban Orsi karakterét formálja meg. Orsi egy vadóc erdélyi lány, aki azért jön Magyarországra, hogy megtalálja a nővérét. Bár az énekesnő imádta a forgatást, nem volt könnyű dolga, ugyanis a sorozat felvételei pont az egyébként is zsúfolt nyári koncertszezonra estek.

„Nehéz volt ez a nyár. Ugye, nyáron kezdtük el ezt forgatni, és egy zenésznek nyilván a nyár a legpörgősebb időszaka. Ráadásul idén mindent is elvállaltunk a Covid után, szóval heti 5-7 fellépésem volt, emellett hétköznap pedig forgattam, amikor csak tudtam. Nyilván azért ősszel sűrűsödött be nekem ez az időszak. Hát, nem aludtam sokat, ez látszódott is sokszor, de igyekeztem a maximumot hozni".

A sorozatbeli karaktere sok nehézségen megy keresztül, így sokszor megterhelő volt számára Orsi megformálása.

„Az utolsó két heti forgatás volt a legnehezebb, ugyanis ott mindennap forgattam hajnaltól estig, és az összes jelenetem olyan volt, amiben zokogok, depresszióban vagyok, üvöltök, átmegyek kábé pszichopatába, és azt sem tudom, hogy mit kell csinálnom, és már nagyon messzire elmegy ez a lány... Fejben, mentálisan ezt átélni és ott lenni nehéz volt lelkileg. Tényleg mindennap zokogtam és bőgtem, és átvettem azt a pszicho fejet meg elmét, ami ehhez kellett. Szóval az nehéz volt, de pont ezért a kedvenceim ezek a jelenetek".

Az Andival készült interjút ide kattintva lehet megnézni.