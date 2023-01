Dér Heni karácsony után jelentette be egy családi fotóval azt, hogy második gyermekével várandós. "Ki mit kapott karácsonykor? A mi Jézuskánk úgy megáldott minket, hogy az ajándéka be sem fért a fa alá, egyenesen a szívünkbe (alá) költözött..." - írta akkor, most pedig újabb fotóval jelentkezett be az Instagramon. "Minden tünetével együtt a várandósság az egyik legszebb időszak az életemben..

Egy nő, egy anya valóban minden fájdalmat kibír, ha gyermekéről van szó... Nincs olyan kín, hogy közben ne tudna gyermeke szemébe mosolyogni... Olyan erőt ad, ami tényleg hegyeket tud megmozgatni..." - írta Heni a fotóhoz, amit itt tudsz megnézni.