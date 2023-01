Beat a napokban azt nyilatkozta, hogy a Fekete Vonat nagykoncert után anyagi mélypontra került , most pedig azt is elárulta, a helyzet annyira súlyos, hogy egy munkásszállón kell meghúznia magát. Azért költözött el otthonról, mert összeveszett a feleségével.

"Egy munkásszállón lakom most. Ha tiszta az idő, akkor az emeleti ablakokból rálátni a Papp László Sportarénára... Milyen vicces ez. Vagy szomorú. Nem is tudom, mit érezzek. Lassan három hónapja vagyok itt. Otthon volt egy kis balhé, gondoltam a koncert előtt nem csinálom ki magam érzelmileg, mert akkor nem tudok rendesen. 23 éve vagyunk házasok, néha elkerülhetetlen egy veszekedés. Szóval október végén eljöttem otthonról, az önkormányzati bérleményünkből" - mondta a Borsnak Beat, azaz Fehér Tibor.



Nagy tervei voltak, úgy számolt, hogy a koncert után el tudnak menni nyaralni kettesben, a feleségével, de - ahogy mondja - ezt a lehetőséget is elvették tőle.

"Eddig nem beszéltem róla, de pont a jelenlegi körülményeim miatt volt szükségem az előlegre. Napi 15 ezer forintba kerül a munkásszállás, erre 800 ezer forint ment el eddig. A családomat is igyekszem támogatni, a lányom – talán emlékeznek még rá, egy éve elszöktette a szerelme – szakított a férfival és hazajött. Hat hónapos terhesen. Tipikus... na mindegy. Szóval volt és van helye a pénznek. Én eddig szobafestőként dolgoztam, havi 150 ezer forintot kerestem. Jól jött az előleg. Abból azonban ma már nincs semmi. Most azt sem tudom, hogyan fogom a következő napokat kifizetni, és mit fogok enni. Nyilván, ha hazamennék ehetnék, de én ennél büszkébb ember vagyok. Büszke és éhes! Ez lettem én" - mesélte Beat, aki a történtek ellenére bizakodó. "Minden rendben lesz! Most végre eljutottam oda lelkileg, hogy leszek olyan erős és előre lépek a félhomályból. Mert mi volt eddig a Fekete Vonat? A Fatima, akinek nagyon jó a hangja, az L.L. Junior, aki elképesztő forma és a harmadik gyerek. A legcigányabb kinézetű harmadik. Akinek neve sincs... Ne értsenek félre, én eddig komfortosan éreztem magam ebben a szerepben, de mivel a közel három évtizedes karrierem során másodszor kerülök olyan helyzetbe, hogy nem kapom meg a nagy pénzt, most már a sarkamra állok. Februárban elindítok egy új projektet, online koncerteket fogok adni. Eljött végre az idő, hogy azokat a fekete vonatos hangulatokat, dallamokat és szövegeket, amelyek az én fejemből pattantak ki, közvetlenül tőlem kapják meg a hallgatók. Ehhez majd kell a közönség segítsége is, mert nem feltétlenül látom át, hogy milyen technika kell ahhoz, hogy jó minőségben szólaljon meg... erről majd beszélek a közönségemmel, akikkel így közösen szeretnék összehozni valamit, ami érték, szórakozás, nekem pedig bevétel.Olyan bevétel, amit nem nyúl le sem zenésztárs, sem menedzser végre."