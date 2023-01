Stana Alexandrát és Köcse Györgyöt a Dancing with the Stars műsornak köszönhetően ismerhette meg egy ország. A táncosok évek óta egy párt alkottak, két éve nyáron örök hűséget is fogadtak egymásnak. Ám alig néhány hónappal később bejelentették, hogy külön utakon folytatják tovább. Mára pedig már a váláson is túl vannak. Köcse György elárulta, hányadán áll most a szerelemmel.