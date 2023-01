Az utóbbi időben többen is megvádolták Ginát, aki most hosszú kommentben védte meg magát.

Csutira nem sokkal a Kulcsár Edinával való szakítása után talált rá a szerelem, ami bár nem tartott túl sokáig, de ahhoz elég volt, hogy rengetegen megismerjék Ginát. Bár a kapcsolatuk alatt a netezők alapvetően jó véleménnyel voltak róla, az utóbbi időben többen is azzal vádolták, hogy Csutit csak arra használta, hogy hírnevet szerezzen általa - bár a szakításukhoz hozzátartozik, hogy Csuti volt az, aki a Farm VIP forgatásán összemelegedett Szorcsik Vikivel, amikor még bőven együtt voltak Ginával.

Néhány kommentelő most azt nehezményezte, hogy szerintük Gina influenszerkedni akar, és valamit reklámozott az oldalán. Úgy gondolták, Csutihoz vezethető vissza a cégek megkeresései, ezt azonban a lány most cáfolta.

"Barátoknak és barátnőknek ezelőtt is tettem már ki márkamegjelölést, ajánlást és fogok is.(...) Ez teljesen független Csutitól, az edzőimet is folyton taggelem, mégis ugyanannyit fizetek, mint bárki más, és mint régebben is. Nekem semmibe nem telik, nekik pedig segítség, ettől pedig szakmát nem váltottam, és nem is tervezek" - idézi a Bors Csuti exének Reddites kommentjét, a bejegyzést azonban nem sokkal később eltávolították.