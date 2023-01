Horváth Gréta testén is nyomot hagyott a terhesség, de nem fél megmutatni magát filterek nélkül.

Az influenszer fiatalon lett anyuka, ráadásul nemrég életmódváltásba kezdett, ezek pedig mind nyomot hagytak a testén. Gréta azonban nem rejtegeti magát, hanem büszkén felvállalja a testén maradt változásokat.

"Striák. Jó néha ilyet is látni ezen a platformon. Nem ciki. Senki nem tökéletes. Csak ennyit akartam mondani" – írta a fotók mellé.

Gréta korábban sem tagadta le, hogy volt már plasztikai műtétje, legutóbb az orrát csináltatta meg, amiről többször is beszámolt követőinek. Ez a műtét nem csupán esztétikai volt, az orrsövényferdülését is rendberakták, így végre leszámolhatott az orrcsepp-függőségével is.