"Rám írt a közösségi oldalon, elkezdtünk beszélgetni, majd nagyjából egy hónap elteltével találkoztunk. Nagyon szimpatikus volt, hogy ilyen kitartó, és nem rontott ajtóstul a házba. Dani tényleg egy igazi úriember" - mesélte a Story magazinnak Evelin, akit a Keresztanyuból és az Egynyári kaland című sorozatból ismerhetett meg az ország.

Dániel azt is elárulta, már együtt is élnek, Evelin költözött hozzá. A színésznő Patrikkal (Nádai Anikó és Kovács Dániel Richárd közös gyermeke) is azonnal megtalálta a közös hangot, az első pillanatban összefonódtak.



Kovács Dániel Richárdot egyébként pár hónapja Berki Mazsival hozták össze, a rendező azonban cáfolta a híreket.