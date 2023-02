Aki nem egy buborékban él, bizonyára ismeri Doktor Szöszi történetét. Ha mégsem, dióhéjban annyit kell tudni a hölgyről, hogy egy cserfes, állandóan rózsaszínben tipegő, gazdag lányról van szó, aki szerelme visszahódításának céljából kezd jogot tanulni a Harvardon, majd a diploma megszerzését követően azért száll harcba, hogy a konzervatív és szürkeségre hajlamos jogi szakmában komolyan vegyék őt.

Ugyanezt mondhatja el magáról Kathleen Martinez is, akit a múltban túl nőiesnek bélyegzett külseje és viselkedése miatt rúgtak ki. Azaz, megjelenése csak az egyik taszító faktornak számított exfőnöke számára, végül az volt az utolsó csepp a pohárban, mikor az ügyvédnő nem volt hajlandó kávét főzni neki, ugyanis az nem szerepelt a munkaköri leírásában. (Tegyük hozzá, ettől függetlenül rendkívül megalázó feladat ez egy képzett, diplomás jogásznak.)

Hogy mit tett ezután Kathleen? 2020-ban megalapította saját vállalkozását, melynek imidzsét végre kedve szerint formálhatta: nála bárki bármikor viselhet rikító pink kiskosztümöt, erős sminket és feltűnő frizurát, az iroda tele van rózsamotívumokkal és neonfeliratokkal, valamint díszes íróasztalokkal, melyeken számos Barbie baba talált szerető otthonra.

Az excentrikus jogászhölgy a TikTokon is aktív, ott mesélte el például azt is, hogy amikor a bíróságon a kerületi ügyész kigúnyolta őt barbibabás outfitje miatt, a következő tárgyalásra csak azért is a legélénkebb rózsaszín kosztümjét kapta magára.

Kathleen emellett elárulta, hogy mikor volt főnöke tudomást szerzett új cégéről, jelentkezett hozzájuk, mire ő halálos szarkazmussal válaszolt: „Persze, hogyne, segíthet a lányoknak kávét főzni."

Ha már „a lányokról" van szó: Kathleen kizárólag magasan képzett ügyvédeket foglalkoztat vállalkozásában, akiket mindig arra biztat, hogy vállalják fel egyedi stílusukat és bátran fejezzék ki a nőiességüket.

Úgy véli, egy konzervatív, férfiak dominálta szakmában üde színfoltnak számítanak az intelligens, iskolázott, feminin hölgyek, akik bátran kiállnak mind önmagukért, mind a védenceikért a bíróságon.

