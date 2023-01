Zámbó Adrián féltve őrzi magánéletét, ám most elárulta, végre rátalált a szerelem.

"Féltve őrzöm a magánéletem, de annyit elmondhatok, hogy már körülbelül másfél hónapja vagyunk együtt Biankával. Nem akartunk nagy hírt generálni belőle, ugyanakkor tudtuk, hogy előbb vagy utóbb úgyis mindenki megtudja, hogy együtt vagyunk. Még a kapcsolat elején vagyunk, de minden kerek és szép, kiegyensúlyozottak vagyunk egymás mellett, ami nagyon fontos" - mesélte a Ripostnak Adrián, aki az elmúlt hónapokban 30 kilót fogyott.

Jimmy legkisebb fia a nagy port kavart botrány kapcsán többször is megszólalt az elmúlt időszakban, és azt is megmutatta, hogy néz ki most a legendás énekes háza.