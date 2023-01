Adrián a Youtube-csatornáján mutatta meg, hogy néz ki most Jimmy egykori háza. Láthatjuk az édesapja trónját is, ahol a szerződéseket aláírta, és Jimmy emlékfalát is. Abba a szobába is beengedte a kamerákat, ahol a Király meghalt. Adrián most ebben a szobában alszik.

"Nagyon sokan meg szokták kérdezni, hogy annak tudatában, hogy itt történt ez az egész, hogy tudok aludni. Mindig azt szoktam erre mondani, hogy nekem ez nem számít, mert nem gondolok erre. Nekem ez egy szoba, érzem azt, hogy apu lelke itt van velem, innentől kezdve nem számít, hogy itt mi történt és milyen módon" - mondta a legkisebb Zámbó fiú.