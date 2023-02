Holly Williams, a gyermek édesanyja babakaput szereltetett a konyhába, hogy lánya ne tudja túlenni magát.

„Van egy "babarács" a konyhaajtón, az segít abban, hogy Harlow ne jusson be a konyhaszekrényekhez. A jövőben további intézkedéseket kell majd hoznom, ahogy Harlow idősebb lesz, több mint valószínű, hogy zárakat kell beszereznem a konyhába" – mondta el az anya.

Mindössze 6 hónapos volt a kis Harlow, amikor betegségét diagnosztizálták. Korábban anyja még soha nem hallott erről a ritka kórról, a Prader-Willi-szindrómáról, mely Mayo Clinic szerint egy ritka genetikai rendellenesség, és fizikai, mentális és viselkedési problémákban nyilvánulhat meg. A kór miatti elhízásnak további szövődményei jelentkezhetnek a betegeknél.

„Harlow jelenleg túlsúlyos, ezért szigorúnak kell lennem vele, nem engedhetem meg neki, hogy étkezés után újra egyen. Gondoskodom róla, hogy egészséges és kiegyensúlyozott legyen az étrendje, de ettől függetlenül megengedem neki a finomságokat is, mivel ő még mindig gyerek, így nem akarom teljesen megfosztani a nassolástól" - mondta el az édesanya az egyik hírügynökségnek, hozzátéve, hogy lánya dührohamokkal és alvási apnoéval is küzd - írja a New York Post.