A nők évezredek óta megtesznek bármit, hogy szebbek lehessenek, fiatalabbnak tűnhessenek, legyen szó akár smink, akár bőrápolási termékekről. Pár évszázada még mérgező ólommal kevert krémekkel fehérítették az arcukat, így talán nincs is min meglepődünk, ha a közösségi médiában ragasztót ajánlanak a mitesszerek ellen.

A következőkben nem a valóságtól elrugaszkodott dolgokat fogunk példaként felhozni. Bizony ezek egy része az önjelölt beauty-szakértőktől ered, vagy épp a köztudatban terjedt el, mint meglepő, de hatásos csodaszer. De kérlek, ezeket semmiképp se kend az arcodra!

Hidrogén-peroxid

Elpusztítja az arcodon élő baktériumokat, érvelnek mellette sokan. A valóságban azonban a hidrogén-peroxid károsíthatja a bőrsejtjeidet, beleértve a fibroblasztokat is, melyek elősegítik az új szövetek létrehozását és a sebek gyógyulását. Nem mellékesen pedig irritálhatja az amúgy is törékeny bőrt.

Anyatej

Az anyatejet a szoptatós anyák a mellbimbójukra szokták kenni, elkerülve ezzel a kiszáradását. Sokan úgy vélik, az anyatej a pattanásos arcbőr kezelésére is alkalmas, de ez nem bizonyított. A bőrödnek ugyan nem fog ártani, de hatékonysága nem bizonyított, és őszintén, bele sem merünk gondolni, hogyha nem a sajátoddal próbálkoznál, akkor honnan és kinek az anyatejét szereznéd be.

Ragasztó

Oh igen, a közösségi média egyik hatalmas és ártalmas átverése. A suliragasztónak is nevezett sűrű, fehér ragasztó, mint arcmaszk. A videókban a nők állítják, ez a legjobb módszer a mitesszerek eltávolítására. Rákenik az arcunkra, hagyják megszáradni, majd lehúzzák. A valóságban azonban a szebb arcbőr helyett irritációt okozhat, sőt, akár a bőr felső rétegét is leválaszthatja.

Hidrokortizon kenőcs

Ez a patikákban kapható kenőcs gyulladáscsökkentő mivoltának köszönhetően a vörös, viszkető, duzzadt bőr megnyugtatására való. Sokan úgy vélik, a rosacea kezelésére is alkalmas, pedig ez a szteroidos kenőcs még ronthat is a helyzeten. Elvékonyíthatja az arcbőrt, és túlműködésre késztetheti a zsírmirigyeket, aknékhoz vezetve.

Dezodor

Több social média oldalon is találkozhatunk a verejtékező arc leghatásosabb ellenszerének kikiáltott lifehackkel, az arcra kent dezodorral. Izzadásgátlókat használni az arcbőrön azonban egyáltalán nem okos dolog: eltömítheti a pórusokat, allergiás reakciót válthat ki. Amennyiben komoly arcizzadással küzdesz, inkább bőrgyógyászt keress fel!

Vizelet

Úgy tűnik, manapság az egyik legnépszerűbb szépítőszer a vizelet, legalábbis sokan így vélik. Egyesek úgy gondolják, ha rendszeresen a pisijükkel mossák meg az arcukat, bőrük simább, egyenletesebb lesz. Ennek pedig van alapja. A vizelet főként vízből és egy karbamid nevű vegyületből áll. Sok krém is tartalmaz laboratóriumi formában előállított karbamidot, mivel ez bizonyítottan segíti a bőr nedvességtartalmának megőrzését. Ám az, hogy a pisinkben épp mennyi karbamid található, és az mennyire tud hasznosulni a bőrünkkel érintkezve, igencsak kiszámíthatatlan. Mi azt tanácsoljuk, inkább ne a vizeleteddel akard ápolni az arcodat, helyette válassz inkább valamilyen krémet, az sokkal higiénikusabb.

Citromlé

Tele van C-vitaminnal, amely élénkíti a bőrt és kisimítja a finom vonalakat. Ugyanakkor a citromlé erősen savas, így irritálhatja az arcbőrünket.