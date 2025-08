"Majdnem megölt" - 10 évig volt Lyme-kóros Kelly Osbourne

Justin Timberlake nemrég osztotta meg a rajongóival, hogy Lyme-kórral diagnosztizálták, és emiatt hosszabb időre visszavonul a színpadtól. Ám nem ő az egyedüli, akit fertőzött kullancs csípett meg. Bella Hadid azt állítja,a Lyme‑kór nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is tönkretette, ráadásul édesanyja Yolanda Hadid is küzd a betegséggel. Kiderült, Kelly Osbourne is megfertőződött, őt 10 évig nem sikerült diagnosztizálni.

Kelly Osbourne tíz évig küzdött a Lyme-kórral

Kelly Osbourne elmondta, hogy nála csak egy évtizeddel a kullancscsípés után állapították meg a Lyme-kórt és addigra már életét is veszélyeztette az állapota. Kelly a memoárjában írta le először részletesen, hogy 2004-ben csípte meg egy kullancs, és sokáig nem is tudott róla, hogy fertőzött. Vándorfájdalmai voltak, amely gyomorfájástól a torokfájásig terjedt, és 2013-ban epilepsziás rohamot is kapott. Az orvosok ekkor még nem ismerték fel a valódi okot. A diagnózisig vezető úton számos gyógyszert kapott, amelyek tovább súlyosbították állapotát. „A receptjeim egyre csak gyűltek. Nem tudtam aludni, ezért altatót adtak nekem. Amikor attól hányingerem lett, másikat írtak fel, de ettől refluxom lett, így aztán minden nap savlekötőt kellett szednem. Áfonyakivonatot és antibiotikumot szedtem, mert az egyik gyógyszer hajlamosított a húgyúti fertőzésekre” – írta visszaemlékezésében.

„Úgy éltem, mint egy szobanövény”

Kelly arról is írt, hogy nagyon bosszantja, hogy nem tudták megállapítani, hogy mi a baja. „Majdnem megölt. Úgy éltem, mint egy szobanövény” – vallotta. Végül egy alternatív gyógyászatban jártas szakember, Philip Battiade elvégezte el azokat a vizsgálatokat, amelyek alapján 2014-ben megállapították Kellynek III. stádiumú neurológiai Lyme-kórja van, majd a kezelés hatására ma már jól van.