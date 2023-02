"Drága G.w.M báttya, én tudod, hogy kamellek téged, úgyhogy ezért is fáj, amikor ennyire össze-vissza beszélsz, mint legutóbb a Hajdú Petinél is. Először is, mi az, hogy nem ülhet le valaki a saját férje mellé egy asztalhoz? A nők miért ne ülhetnének egy asztalhoz a nagy, fontos, üzletelő, fú, de komoly férfiakkal? Miért, hát kik azok? Mondd meg őszintén, mennyivel több egy férfi, mennyivel többet tesz le egy asztalra, amihez odaül, mint az a nő, akinek ugyanannyi joga van 2023-ban ott enni és ott ülni? Százezer cigányasszony van, aki egyedül neveli a családját meg a gyerekeit, meg mit tudom én, hol van az ura, az miért ne ülhetne és üzletelhetne egy asztalnál bárkivel is? A másik pedig az, hogy mi az, hogy egy férfi nem hordhat maggasarkú cipőt? Hát tele van Andalúzia olyan cigány férfiakkal, akik flamenco-táncosok és magassarkúban tiperésznek. De ha épp egy piros tűsarkút van kedve valakinek fölvenni, attól még hidd el, hogy tud olyan okosakat mondani, hogy odafér azokhoz a nagyokos üzletelő férfiakhoz, akik nem engednek maguk mellé mást" - mondta TikTok-videójában Lakatos Márk.