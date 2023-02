A feszült bolygóállások a kapcsolatunkra is hatással vannak, de pozitív hozzáállással megőrizhetjük a békét. Heti szerelmi horoszkóp következik Székelyhidi Ágnes asztrológustól.

KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Itt az ideje, hogy a józanészre hallgass, és a tényekre támaszkodva hozzál döntést. A kedvesed nem mindig tud követni téged, amit nem mer elárulni. Emiatt csendes ellenállásba kezdhet. Nagyon kell figyelned, és ismerned őt ahhoz, hogy észre vedd, mi a helyzet. Ennek a hétnek a békés hangulata nagyban ezen múlik. Vagyis rajtad múlik...

Szingli: Hiába a nagy szavak és az önfényezés, téged a tények érdekelnek ezen a héten. Eleged van a sok dicsekvőből. Igazad van. Győződj meg arról, hogy a másik valót állít-e! Ne legyél naiv, ne gondold, hogy a másik nem ezt teszi! Közben az is fontos lenne, hogy ne válj gyanakvóvá és bizalmatlanná! Valahol a kettő között van a megoldás. Már megint, sokadszor.

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: A hétvégi telihold nyomasztóan hathat a hangulatodra. Szeretnéd legalább hétvégén letenni a munkahelyi problémákat, de nem sikerül. Szerencsére a folytatás sokkal jobbnak ígérkezik. Elemedben leszel az égi folyamatok szerint, aminek a párod is örülni fog. Ismét kiegyensúlyozott és kedves leszel. Köztetek a harmónia újból tökéletes lesz.

Szingli: Hétvégén nem leszel topon. Jól tennéd, ha nem akarnál tetszeni, mert a kényszeredett mosoly nem tesz vonzóvá. Halaszd a randevúkat kedd utánra! Akkor elemedben leszel a bolygók szerint. Ilyenkor megsokszorozódik az érdeklődők száma. A naptárad tele lesz. Persze csak akkor, ha valóban akarod. Ha nem lesz tele a naptárad, akkor nem is akarod...

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Vasárnap és szerdán nehéz fényszögek lesznek az égen, amelyek kifejezetten a párkapcsolatodat teszik próbára. Ne hidd, hogy a szerelmed szándékosan bántani akar! Emlékeztesd magad arra, hogy ő nem ellened, hanem veled van! Így elkerülhető a vita és a sértődés. Esténként tévénézés helyett pl. beszélgessetek gyertyafénynél, és borozzatok!

Szingli: Lesznek a héten kifejezetten feszült napjaid. A bolygók szerint ez a vasárnap és a szerda. Nem is ez a fontos, hanem az, hogy vedd komolyan, hogy nem elég az önismeret. Óriási szükséged van folyamatos önfigyelésre. Ezáltal azonnal észre veszed, hogy ha nem vagy fényes passzban. Ilyenkor nem kellene ismerkedned, mert garantálható a csattanás.

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Neked a telihold mindig kihívás, mert vagy rosszul alszol, vagy fáj valamid. Igaz? Ez a hétvégédet megmérgezheti, hiszen vasárnap lesz telihold. A párod szeretne segíteni, de nem tud. Mondd neki, hogy elég, ha veled van! A hét során elengedhetetlen, hogy megosszátok egymással a gondjaitokat. Sokkal könnyebb minden, ha tudjátok, hogy számíthattok egymásra.

Szingli: Nincs könnyű dolgod, mert te olyan érzékeny vagy, hogy sokszor azt hiszed, hogy a másik rád és/vagy miattad mérges. Ezen a héten határozottnak kell lenned, ha nem akarsz megint szenvedő szerepbe csúszni. Közben egyre fontosabb, hogy olyan emberekkel kommunikálj, és találkozz, akik jó hatással vannak rád. Ezt is pontosan érzed, ha odafigyelsz...

OROSZLÁN heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: A vasárnapi telihold közétek állhat, ha nem vigyáztok. Minden telihold feszültséggel jár, de ez a mostani rád/rátok nézve hatványozottan. Kerüljétek a vitát! Ha valamiben nem értetek egyet, akkor hagyjátok félbe azt a témát. A hét során egyre kevesebb lesz a konfliktus. Ennek örülhetnétek. Ne vegyétek természetesnek, ha nincs feszkó!

Szingli: A vasárnapi telihold hatására senkivel nem leszel elégedett. Önmagaddal sem. Ez nem a legelőnyösebb pozíció, ha ismerkedni szeretnél. Lehet, hogy most nem kéne erőltetned. Akkor se, ha az újévi fogadalmadban benne van a párkeresés. Amennyiben képes vagy kicsit pihentetni az ügyet, akkor később újult erővel térhetsz vissza. Szóval most pihenj!

SZŰZ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: A hétvégi telihold mindenkit feszültté tesz. Titeket is. Semmiképp se kapjatok össze! Ha mégis, akkor minél előbb béküljetek ki! A folytatás sokkal kedvezőbbnek látszik az égi folyamatok tükrében. A te kiegyensúlyozottságod a párodra jó hatással van. A bolygók szerint érdemes lenne most mérlegelnetek, és döntenetek, mert most a józanság az úr.

Szingli: Ne csodálkozz, ha hétvégén mindenki rohangál, mint mérgezett egér! A teliholdon kívül lesz még 3 feszült fényszög az égen. Szóval nem könnyű ilyenkor ismerkedni. Ha teheted, halaszd keddre, vagy későbbre a találkát! Ugyanis akkor sokkal békésebb konstellációk lesznek az égen. Egy kapcsolat alakulásának elején cseppet sem mindegy, hogy ki milyen passzban van.

A többi jegy heti szerelmi horoszkópját itt olvashatod el.