Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ma végre nyugodt napra számíthatsz, elkerül az aggodalmaskodás. Ezt egy bizonyos személy jó hatásának is köszönheted. A kapkodás csak felesleges frusztrációt szül, tényleg kerüld mindenben.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Azért, mert valaki másképp lát bizonyos dolgokat, mint te, még nem kellene az ellenségednek tartani őt. A véleményeitek talán közelíthetők egymáshoz. Te is lehetnél egy kicsit engedékenyebb, nem csak mindig a másiktól várhatod ezt el.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Te vagy a legváltozékonyabb jegyű, s most ez a változékonyság nemcsak a gondolataidra, de a hangulataidra is jellemző lehet. Ne is várd el, hogy bárki követni tudjon ma ebben! Legyél elnéző a szeretteiddel!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Megint tapasztalhatod: minden rosszban van valami jó is. Elsősorban most abban láthatod, élheted meg a változást, hogy önmagadat alakítod át. Ha olyan tulajdonságod, szereped van az életben, ami már nem aktuális, ideje módosítani rajta.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

A szokásosnál nehezebb hétfőn megfelelni az elvárásoknak. Uralkodói természeted ma teljességgel zabolázhatatlan, és szinte sértésnek veszel minden utasítást, pláne parancsot. A magányos munkát, vagy a főnöki pozíciót jobban élvezed.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ha valamilyen konkurenciaharcba keveredsz, vagy vitába szállsz egy vetélytársaddal, hamar kiderülhet az illetőről, hogy erősebb, befolyásosabb, mint vártad volna. Fontold meg a kompromisszumkötés, együttműködés lehetőségét - írja az Astronet.

