Honnan tudod, hogy vashiányod van?

A vashiány olyan tünetekkel jár, amelyek nagyon általánosak, ezért sokan nem gondolnak vashiányra, amikor folyamatosan fáradtak, és extrém megterhelővé válik a napi teendők vagy a rutinmunka elvégzése is. Mindezt persze talán észre sem veszi az ember, ám ha rendelkezik kellő lexikális tudással, akkor talán felismerheti saját magán, hogy bizony nem ok nélkül érez bizonyos dolgokat. Vashiányban a fáradtság mellett sokan tapasztalnak például fejfájást, halláscsökkenést, légszomjat, memóriazavart, csökkent libidót, hidegérzékenységet. További kellemetlen elváltozásokat is tapasztalhatunk, mint az ajkak berepedése, fekélyek a szájban, sérülékennyé vált bőr, töredezett köröm, hajhullás, de olyan furcsa szokások is jelentkezhetnek, mint a jég szopogatása vagy a nyugtalan láb szindróma.

Kiket érint a vashiány?

A vashiány több okból is kialakulhat, és nem kizárólag nőket érinthet. Legsúlyosabb formája, a vashiányos vérszegénység veszélyes lehet a férfiakra is, mivel ők sokkal ritkábban fordulnak orvoshoz, ha egészségi problémájuk akad. Mivel a szervezet nem képes vasat előállítani, a borotválkozással, körömvágással, izzadással, vizelettel és széklettel napi szinten veszített vasat nekünk kell pótolni. A vegetáriánusok – nők, férfiak egyaránt – a táplálékkal kevesebb és rosszabbul hasznosuló vashoz jutnak, mint a húsevők.

Azoknak pedig, akik rendszeresen edzenek, esetleg élsportolók, kiemelten kell figyelniük az elegendő vas bevitelére, amit ilyenkor a szervezet magasabb vasszükséglete indokol mindkét nemben.

Persze legtöbb esetben a fogamzóképes korú nők az érintettek, akik a menstruációval havonta több vasat veszítenek, de vashiány valójában mindkét nemben és kortól függetlenül kialakulhat, ha

fokozott a vasvesztés: menstruációs vérzés, műtéti vagy egyéb krónikus vérvesztés miatt

nem kielégítő a vasfelszívódás: gyulladással vagy felszívódási zavarral járó, hosszan tartó krónikus betegségek esetén

megnő a vasigény: bizonyos életszakaszokban – várandósoknál, kisgyermekeknél, serdülőkorban –, valamint tartós és erőteljes fizikai megterhelés során

kevés a vasbevitel: önszántukból (vegetáriánus vagy vegán étrendet követők, fogyókúrázók) vagy krónikus betegség miatt diétázók esetében.

A vashiány következményekkel jár

A vashiány miatt jelentősen, közel harmadával csökken a fizikai teljesítőképesség, és minden második vashiányos panaszkodik aktivitáscsökkenésről. Következményei személyenként eltérők, de tény, hogy a vashiány mindenképpen gyengébbé tesz bennünket.

A nyomelem hiánya súlyosbítja a krónikus betegségeket, növeli a megbetegedések és halálozások arányát, kisgyermekeknél jelentősen rontja a szellemi és a mozgásfejlődést. Terhességben pedig nemcsak az anyára, hanem a fejlődő magzatra is veszélyes, mivel alacsony születési súly, koraszülés, károsodott agyi fejlődés kockázatával jár.

Tartósan fennálló vashiányban pedig a vasraktárak idővel olyannyira kiürülnek, hogy az állapot már vashiányos vérszegénységgé súlyosbodhat, amely életveszélyes lehet, és azonnali beavatkozást igényel.

Mi a teendő, ha vashiányra gyanakszol?

Az első és legfontosabb lépés a diagnózis felállítása és az alapos kivizsgálás, amivel a hiányállapot okára lehet fényt deríteni. Ugyanis a vashiány nem önálló betegség, mindig valaminek a következménye.

A második lépés az ok megszüntetése, vagy ha van, az alapbetegség kezelése, hiszen logikusan belegondolva hiába foglalkozunk a vashiánnyal, amíg annak kiváltó okát nem szüntettük meg.

Harmadik lépésként pedig elkezdjük feltölteni a vasraktárainkat. Vashiányban a vasban gazdag élelmiszerek fogyasztása semmiképpen nem elegendő, mindenképpen megfelelő mennyiségű és minőségű vasat tartalmazó vaspótló gyógyszer szedésére van szükség.