Met-gála 2025: a 10 legmerészebb hajstílus, amire mindenki emlékezni fog!

A Met-gála 2025-ös vörös szőnyege nemcsak a divat, hanem a hajtrendek szempontjából is emlékezetes marad. Az esemény témája, a „Superfine: Tailoring Black Style” inspirálta a sztárokat, hogy merész és kreatív frizurákkal lépjenek a nyilvánosság elé. Találkozhattunk hippi hosszú hajjal, minimalista konttyal, extra lófarkakkal és nem mindennapi hajdíszítésekkel.

A Met-gála 2025 legszebb hajstílusai!

Forrás: Getty Images North America

Íme 10 legszebb hajviselet a Met-gála 2025-ről

Chappell Roan: a popzene új ikonja

Chappell Roan, az amerikai énekesnő, aki a "Good Luck, Babe!" című slágerével robbant be a köztudatba, a Met-gálán is hű maradt egyedi stílusához. Bár konkrét részletek nem állnak rendelkezésre a frizurájáról, ismert, hogy gyakran választ extravagáns megjelenést, így valószínűleg most sem okozott csalódást rajongóinak.

Chapell a modern díva!

Forrás: Getty Images North America

Doechii: az afrofrizura diadala

Doechii az eseményen egy lenyűgöző afrofrizurával jelent meg, amely tökéletesen illeszkedett a gála témájához. A természetes hajviselet nemcsak a fekete kultúra ünneplése volt, hanem egy erőteljes divatnyilatkozat is, amely kiemelte Doechii egyéniségét és stílusát.

Aki tökéletesen teljesítette a Met-gála 2025 témáját!

Forrás: Getty Images North America

Jenna Ortega: a múlt és a jövő találkozása

Jenna Ortega egy futurisztikus, fémből készült ruha mellett döntött, amelyet régi hollywoodi stílusú hajviselettel ellensúlyozott. A hosszú hullámok és a függönyfrufru elegáns kontrasztot alkottak a modern ruhával, bizonyítva, hogy a klasszikus és a kortárs stílus harmonikusan megfér egymás mellett.

Jenna Ortega old hollywoodi hullámai!

Forrás: Getty Images

Sydney Sweeney: sleek back stílus

Sydney Sweeney meglepte a közönséget egy sleek back konttyal, amelyet kiss curls stílussal díszítettek a homlokán és a halántékán. A frizura tökéletesen kiegészítette a Miu Miu által tervezett ruháját, és új oldalát mutatta meg a színésznőnek.

Sydney Sweeney gyönyörű lookja!

Forrás: Getty Images

Doja Cat: a retró isntennő

Doja Cat egy lenyűgöző, szinte már kaotikus outfittel jelent meg a Met-gálán. A haja és a sminkje is visszatükrözte a ruhája retró esztétikáját.

Doja Cat teljes 80-as évek lázban érkezett!

Forrás: Getty Images

Gigi Hadid: a 40-es évek visszatérése

Gigi Hadid a 40-es évek stílusát idéző, boudoir hullámokkal jelent meg, amelyeket Dimitris Giannetos stylist alkotott meg. A frizura tökéletesen harmonizált az arany Miu Miu ruhájával, amely Josephine Baker előtt tisztelgett. Hadid megjelenése a klasszikus elegancia és a modern divat találkozása volt.