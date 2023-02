Kiderült, hogyan kaphatunk minden alkalommal friss sültkrumplit a Mekiben, és az is, hogy miért tűnik úgy annyiszor, hogy elromlott a shake-gép.

Azok, akik mindenképp el akarják kerülni, hogy állott krumplit kapjanak a McDonald's-ban, általában só nélkül kérik, hogy így kijátsszák a rendszert. Most azonban kiderült, hogy van ennél jóval egyszerűbb trükk is: csak mondd, hogy friss krumplit szeretnél, és amúgy is, tízből kilenc krumpli frissen kerül a vásárló elé - állítja a TikTokon Dessy Joseph, egy korábbi alkalmazott, aki hozzátette, hogy nagyon bosszantónak gondolja, amikor valaki csak azért kéri só nélkül a krumplit, mert azt gondolja, hogy akkor frissebb adagot fog kapni.

Arról is beszélt, hogy a shake- és fagyigépek sokszor vannak üzemen kívül, de nem azért, mert elromlottak volna, hanem csak nem akarják kicserélni a shake-mixek nehéz zacskóit.

Bár erre egy kommentelő azt válaszolta, hogy ez nem így van, hanem akkor szoktak üzemen kívül lenni a gépek, amikor tisztítási folyamaton estek át.