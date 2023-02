Az utóbbi időben többször is szóba került, hogy az esküvőt és a családalapítást tervezi a pár, ezért is érte a rajongókat meglepetésként a szakítás híre. Krisztián nem sokkal a poszt után visszakozott és a Blikk kérdésére elárulta, hogy meggondolatlanul cselekedett.

Valóban volt egy kis zavar a kapcsolatunkban, hirtelen felindulásból írtam ki, hogy nem vagyunk együtt, és újrakezdem az életem egyedül. Bevallom, leginkább az én hülyeségem volt most ennek az oka, de már túljutottunk rajta, és minden rendben van

– mesélte a Blikknek Zámbó Krisztián, aki bevallotta, hogy nagyon megviselte az a felhajtás, ami az édesapjáról szóló sorozat, A Király kapcsán kialakult az elmúlt hónapokban.

"A halálának az évfordulója is most volt, ez újra feltépte a régi sebeket. Sajnos, jókora túlsúlyt is összeszedtem az elmúlt időszakban, és ez már annyira zavar, hogy szinte depressziós vagyok tőle. Ott van még az is, hogy 43 éves vagyok, és szeretnék már egy boldog, saját családot. Ez így együtt most sok nekem, még aludni is képtelen vagyok..."

Krisztián már korábban is került hasonlóan nehéz helyzetbe, akkor szakember segítségével lett úrrá a problémákon, a depresszión és az alkoholgondokon, de sikeresen legyőzte a démonjait.

Mindig túljutottam a mélypontokon, most is menni fog

– zárta a beszélgetést.