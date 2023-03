A lencséről a többség általában a szilveszterre asszociál, hiszen év elején szokás lencsés ételeket – leginkább lencsefőzeléket – fogyasztani. Holott a lencse sokkal több, mint egy sima főzeléknek való , készülhet belőle akár vega kaviár is!

A lencsét évezredek óta fogyasztják az emberek, mondhatni alapélelmiszer, amellyel azonban hazánkban meglehetősen mostohán bánnak. Holott a lencse tele van vitaminokkal (A, B 1 , B 2 , B 9 , B 11 ), ráadásul bővelkedik cinkben, magnéziumban, folsavban, foszforban, kalciumban, káliumban és vasban is. Ezen felül remek fehérjeforrás, segíti az anyagcserét, tisztítja a májat, fokozza a termékenységet, nem utolsósorban pedig a lencsefőzeléken túl rengeteg ízletes fogás készíthető belőle.

A lencse öt arca

Lehetséges, hogy ezek után sem jött még meg a kedvünk a lencsefogyasztáshoz? Akkor eláruljuk, hogy van élet a nagymama lencsefőzelékén túl is, főleg, mert a lencsének 5 változata is létezik, amelyekkel érdemes megismerkednünk.

Barna lencse

Ez a lencse a legmegszokottabb, amelyből a hagyományos lencsefőzelék és persze a sólet is készül. Íze karakteres, amelyhez jól passzol a fokhagyma, a babérlevél és a pirospaprika is. Főzés előtt érdemes beáztatni egy éjszakára, így egyenletesen és viszonylag gyorsan megpuhul.

Szuper lehet belőle egy egyszerű főzelék, krémleves, de salátának sem rossz.

Zöld vagy puy lencse

A zöld vagy puy lencse zöld színéről, illetve a francia Le Puy városáról kapta a nevét. Itthon kevésbé ismert, pedig remek alapanyag, ugyanis amellett, hogy sokkal gyorsabban megpuhul, mint hagyományos társa, az íze is karakteresebb, kicsit borsos. Mivel a héja vékonyabb, így könnyebben emészthető és hamar elkészül. Csinálhatunk belőle isteni salátát és remekül illik hozzá a babérlevél és fokhagyma mellett a kakukkfű, a menta és a koriander is.

Puy lencsesaláta recept

150 g zöld lencse

só

3 babérlevél

1 ek. olívaolaj

1 evőkanál balzsamecet

1 kiskanál méz

1 marék menta

1 marék koriander

A lencsét főzzük meg nagyjából 20 perc alatt sós, babérleveles vízben (áztatni nem kell!), szűrjük le és hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni. Míg hűl, addig készítsük el az öntetet. Ehhez keverjük össze az olívaolajat a mézzel és a balzsamecettel, majd locsoljuk a lencsére. Tegyük hűtőbe néhány órára, tálalás előtt pedig szórjuk meg az apróra vágott mentával és korianderrel. Magában vacsoraként vagy hús mellé köretként is nagyon finom.

Vörös lencse

A vörös lencse a lencsék rebellise, ezt a típust ugyanis nemhogy nem kell, de nem is szabad beáztatni rendkívül vékony héjának köszönhetően. A vörös lencse tehát nagyon könnyen szétmálik, így fokozottan figyelni kell a főzéskor, ha nem pürét vagy krémlevest akarunk belőle készíteni. Az íze selymes, lágy és nagyon jól passzolnak hozzá a keleti fűszerek, ezért remek indiait lehet készíteni belőle.

Vörös lencse dahl

120 g vörös lencse

2 babérlevél

1 fej hagyma

200 g darabolt paradicsom konzerv

3 gerezd fokhagyma

0.5 l alaplé (húsleves vagy zöldség)

1 ek. étolaj

1 tk. szárított gyömbér

1 tk. kurkuma

0,5 tk. garam masala

egy marék koriander

só, bors, csili ízlés szerint

Egy magasabb falú serpenyőben az olajon lepirítjuk az apró kockára vágott hagymát, rádobjuk a zúzott fokhagymát (vigyázzunk, nehogy megégjen!), majd az egészet felöntjük a paradicsomkonzervvel. A szószt fűszerezzük a gyömbérporral, sózzuk, borsozzuk és ízlés szerint csilit is teszünk bele. Hagyjuk kicsit rotyogni, majd jöhet az alaplé és a megmosott vörös lencse, végül a maradék fűszerek: babérlevél, kurkuma, garam masala. Megvárjuk, hogy a lencse megpuhuljon, majd forrón, apróra vágott korianderrel megszórva, indiai kenyérrel tálaljuk.

Fekete vagy beluga lencse

A fekete lencse egy igazi kuriózum, a lencsék arisztokratája, a neve is ezt mutatja, amit a beluga kaviár ihletett – méghozzá azért, mert a főzést követően is gyönyörű, fényes és fekete marad, akárcsak a kaviár. Előnye, hogy bár vékony a héja, a főzés során mégsem esik szét könnyen, mint a vörös lencse, ráadásul különleges diós ízzel rendelkezik, ami nem igényel erős fűszerezést. A legjobban salátaként mutatja meg magát, de hamis kaviárt is készíthetünk belőle.

Lencse kaviár

beluga lencse

2x-es mennyiségű víz

só

citromlé

olívaolaj

A lencsét feltesszük főni kétszeres mennyiségű, sós vízben. Nagyjából 30 percig pároljuk, de időnként nézzünk rá, és pótoljuk a vizet, ha elfőtt, ám a lencse még kemény - ugyanakkor arra is ügyeljünk, hogy nehogy szétfőzzük! Ha kész, hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni, majd adjuk hozzá a citrom levét (ízlés szerint) és az olívaolajat. Kínálhatjuk pirítóshoz, kaviár helyett, de köretnek is kiváló.

Sárga lencse

A sárga lencse leginkább a hagyományos barna lencséhez hasonlít. Ezt is érdemes beáztatni és utána 20-30 percig főzni. Íze édeskés, diós és igazán jó barátok a curryvel. Nagyon jó köretnek, de Indiában lisztet is készítenek belőle, így valóban izgalmas alapanyag.