A hercegi pár igazán előtérbe került, miután megjelent a dokumentumsorozatuk a Netflixen, majd megjelent Harry herceg önéletrajzi könyve. A sorozat és a memoár is a brit királyi családot érintő titkokról rántja le a leplet, de a házaspár magánéletéről is derültek ki eddig ismeretlen információk.

Most kiderült, hogy a páros egy egészen más területen is kipróbálná magát, mégpedig romantikus filmekkel akarnak előrukkolni a közeljövőben, ráadásul producerként is részt vennének a munkafolyamatokban. Úgy tudni, már jó néhány sorozat terve is készülőben van - idézi a Blikk az RTL Híradót.