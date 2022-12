Meghan Markle és Harry herceg Netflix-sorozatának hatalmas a nézettsége, és hatalmas vitákat is váltott ki a megjelenés után. A királyi család a mai napig nem kommentálta Meghan és férje állításait, az életüket úgy folytatják, mintha mi sem történt volna, valószínűleg azt gondolják, az érdektelenség fáj a legjobban. Ha reakciót nem is tudott a lázadó házaspár kicsikarni, egy biztos, nagyon gazdagok lettek.

December 8-án jelent meg Harry herceg és Meghan Markle doku-sorozata, amiben elmesélik a saját történetüket, egészen a megismerkedésüktől a királyi családból való kilépésükig. A Meghan & Harry című hatrészes sorozatot Liz Garbus rendezte, és archív felvételeket, valamint a pár barátaival, családjával, munkatársaival készített interjúkat tartalmaz.



A Netflix még 2020-ban kötött szerződést Harry és Meghan cégével, hogy dokumentumfilmeket, játékfilmeket, gyermekműsorokat és fogatókönyveket készítsenek. A Mirror úgy tudja, az ügylet összértéke elérheti a 100 millió dollárt, ezt azonban még egyik fél sem erősítette meg.

A brit lap is arról írt a sorozat megjelenése után pár héttel, hogy Károlyt nem érdeklik a doku-sorozatban elhangzottak, továbbra is a békére törekszik, ezért meghívja Harry herceget és Meghan Markle-t a jövő májusban esedékes koronázási ünnepségre. Nem szeretne rossz viszonyt ápolni velük annak ellenére, hogy a házaspár több alkalommal is támadást inézett a királyi család ellen. A netflixes doku-sorozatban többek között olyan dolgokat is állítanak, hogy Vilmos hercegnek és a király családnak fájt, hogy Meghan népszerűbb volt Katalin hercegnénél.